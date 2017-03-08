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"Манчестер" рискует получить травмы на матче с "Ростовом" из-за газона

8 марта 2017, 18:22
Футболисты "Манчестер Юнайтед" могут получить травмы во время встречи с футбольным клубом "Ростов" в городе Ростов-на-Дону из-за плохого газона, но поле будет одинаковым для обеих команд, заявил на пресс-конференции в среду главный тренер ФК "Ростов" Иван Данильянц.

Ранее главный тренер английской команды Жозе Моуринью заявил, что ростовский газон сложно назвать полем - он бежевого цвета, мягкий и на нем невозможно играть.

"Поле действительно не того качества, на котором привыкли играть наши соперники. Но мы живем в таких реалиях, поле будет одинаковым и для нас, и для них", — отметил тренер ростовской команды.

По его словам, газон во время матча со "Спартой" был еще хуже. Тренер, однако, признал, что от качества газона зависит степень риска травмирования во время игры.

"Безусловно, игра в футбол не исключает травм ни при каких обстоятельствах: ни при великолепных полях, ни при идеальных погодных условиях. Это контактный вид спорта, здесь может произойти все, что угодно", - считает Данильянц.

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