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Posted 8 марта 2017, 09:03

Published 8 марта 2017, 09:03

Modified 1 октября, 13:45

Updated 1 октября, 13:45

Появилось видео встречи ФК "Манчестер Юнайтед" в Ростове

8 марта 2017, 09:03
В Интернете опубликовали видеоролик, на котором показано, как ростовчане встретили футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" по прибытии в донскую столицу, запись разместили в соцсети "ВКонтакте" в одной из ростовских групп.

Игроки "Манчестер Юнайтед" прилетели в Ростов во вторник вечером. Местные жители встретили их у автобуса. На месте находились сотрудники полиции. На всю улицу были слышны громкие выкрики ростовчан.

На момент среды 12.00 мск запись посмотрели почти 2,8 тысячи раз.

"Манчестер Юнайтед" сыграет с "Ростовом" 9 марта в рамках Лиги Европы. Уже сейчас раскуплены все билеты.

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#Спорт#Новости#Видео
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