rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Эксперты зафиксировали в Ростовской области рост политических рисков

9 марта 2017, 15:44
За второе полугодие 2016 года в Ростовской области существенно выросли политические риски, говорится в исследовании Комитета гражданских инициатив (КГИ).

Политические риски в регионе оценивались по пятибалльной шкале от A (подразумевающей максимальную устойчивость) до E (максимальная напряженность).

С июля по январь политические риски в Ростовской области выросли, достигнув категории D.
По мнению аналитиков, в регионе за этот период усложнилась ситуация с административной устойчивостью, это связано с заменой первого заместителя губернатора Александра Гребенщикова, назначением на должность председателя законодательного собрания региона Александра Ищенко, а также назначение на должность главы городской администрации Ростова-на-Дону Виталия Кушнарева.

Уровень протестной активности опустился в регионе до критической отметкиЕ. Вероятно это связано с ситуацией, сложившейся вокруг предприятий ГК "КингКоул", а также обманутых дольщиков.
Несмотря на неутешительные показатели, в список наиболее "напряженных субъектов РФ Ростовская область не попала.

р2

Материалы по теме
Власти Ростова не видят повода для протеста против стройки храма в паркеГлава Дона уволил первого заместителя
#Новости#Анна Петрова#Политика
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00