Эксперты зафиксировали в Ростовской области рост политических рисков

Политические риски в регионе оценивались по пятибалльной шкале от A (подразумевающей максимальную устойчивость) до E (максимальная напряженность).
С июля по январь политические риски в Ростовской области выросли, достигнув категории D.
По мнению аналитиков, в регионе за этот период усложнилась ситуация с административной устойчивостью, это связано с заменой первого заместителя губернатора Александра Гребенщикова, назначением на должность председателя законодательного собрания региона Александра Ищенко, а также назначение на должность главы городской администрации Ростова-на-Дону Виталия Кушнарева.
Уровень протестной активности опустился в регионе до критической отметки — Е. Вероятно это связано с ситуацией, сложившейся вокруг предприятий ГК "КингКоул", а также обманутых дольщиков.
Несмотря на неутешительные показатели, в список наиболее "напряженных субъектов РФ Ростовская область не попала.
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