Эксперты зафиксировали в Ростовской области рост политических рисков

С июля по январь политические риски в Ростовской области выросли, достигнув категории D.

По мнению аналитиков, в регионе за этот период усложнилась ситуация с административной устойчивостью, это связано с заменой первого заместителя губернатора Александра Гребенщикова, назначением на должность председателя законодательного собрания региона Александра Ищенко, а также назначение на должность главы городской администрации Ростова-на-Дону Виталия Кушнарева.

