В Ростове и области не хватает детских врачей

В 2016 году в семьях Ростовской области в результате несчастных случаев была зафиксирована гибель 43 детей до 1 года, из них более 20 - по причине вызова врача к заболевшему ребенку с опозданием со стороны родителей, 15 - из-за удушья, трое детей утонули, один - погиб в результате жестокого обращения.