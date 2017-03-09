В Ростове и области не хватает детских врачей

"У нас в области наблюдается дефицит участковых педиатров, а школьно-дошкольные учреждения не укомплектованы даже в Ростове. Средний процент укомплектованности на сегодняшний день – 75-80%. Есть сельские местности, где этот показатель менее 50%", – сообщила спикер.
На сегодняшний день профессия врача не так популярна, как хотелось бы, заметила она. Отчасти, по мнению Выгонской, это связано с тиражированием в СМИ несчастных случаев, связанных с лечением.
"Доктора, у которых подрастают дети, все неохотнее отдают своих детей в медицину, зная, как сложно сейчас работать медику", – поделилась спикер.
Как полагает Выгонская, решение проблемы состоит в том, что необходимо вернуть престиж профессии.
"Гораздо больше ведь случаев, когда врачи все же спасают, а не наоборот", – подчеркнула она.
В 2016 году в семьях Ростовской области в результате несчастных случаев была зафиксирована гибель 43 детей до 1 года, из них более 20 - по причине вызова врача к заболевшему ребенку с опозданием со стороны родителей, 15 - из-за удушья, трое детей утонули, один - погиб в результате жестокого обращения.