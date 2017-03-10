Авиакомпания "Азимут" прописалась в Ростове

"Предполагаемым местом базирования компании станет Ростов-на-Дону", - сказано в сообщении.
По данным СМИ, "Азимут" еще в феврале снял помещение и прошел перерегистрацию в Ростове, ведется активный набор персонала. Новый перевозчик, которым является "Азимут", стремится как можно скорее начать полеты на российском юге, но, скорее всего, по ряду причин сможет осуществить планы не раньше 2018 года.
Напомним, "Азимут" в конце прошлого года заявил о намерениях стать основным перевозчиком в "Платове" и сделать строящийся аэропорт своей базовой гаванью.
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