Авиакомпания "Азимут" прописалась в Ростове

По данным СМИ, "Азимут" еще в феврале снял помещение и прошел перерегистрацию в Ростове, ведется активный набор персонала. Новый перевозчик, которым является "Азимут", стремится как можно скорее начать полеты на российском юге, но, скорее всего, по ряду причин сможет осуществить планы не раньше 2018 года.