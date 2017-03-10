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Бывшего министра обороны Сердюкова выдвинули в совет директоров "КамАЗа"

10 марта 2017, 12:34
Анатолия Сердюкова, в прошлом министра обороны РФ, внесли в список претендентов на место в совете директоров "КамАЗа", эти сведения опубликовало в пятницу РИА "Новости".

"Кроме Сердюкова, в списке еще 11 человек, занимающих место в действующем совете компании", - сказано в сообщении.

Уточняется, что избрание нового состава совета директоров пройдет 23 июня текущего года.

Напомним, Сердюков, уроженец Краснодарского края, за годы карьеры успел пройти путь от завсекцией в магазине мебели до руководителя Федеральной налоговой службы и министра обороны РФ, с последней должности ушел в отставку после громкого дела "Оборонсервиса" в 2012 году. Является членом совета директоров ряда крупных научно-технических компаний.

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#Новости#Татьяна Уляшова#Общество
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