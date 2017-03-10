Бывшего министра обороны Сердюкова выдвинули в совет директоров "КамАЗа"

Напомним, Сердюков, уроженец Краснодарского края, за годы карьеры успел пройти путь от завсекцией в магазине мебели до руководителя Федеральной налоговой службы и министра обороны РФ, с последней должности ушел в отставку после громкого дела "Оборонсервиса" в 2012 году. Является членом совета директоров ряда крупных научно-технических компаний.