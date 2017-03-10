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Качество капремонта лифтов проверили в Ростове

10 марта 2017, 14:07
В Ростове-на-Дону специалисты проверили качество работы лифтов после замены, сообщает в пятницу правительство региона.

"В доме на проспекте Космонавтов в прошлом году заменили четыре лифта. На эти цели потратили почти шесть миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что были установлены лифты белорусского производства. Они имеют звуковое оповещение и компьютерное обслуживание.

Все работы заняли менее двух месяцев. Сейчас лифты работают исправно, жалоб от местных жителей нет. Всего за пять лет специалисты поменяли 1,3 тысячи лифтов.

В этом году в регионе запланировано поменять 310 лифтов в 109 домах.

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