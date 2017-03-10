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Под Ростовом пенсионера, убившего полицейского и чиновника, будут лечить

10 марта 2017, 11:59
В Ростовской области в суд передали уголовное дело в отношении пенсионера, который в 2016 году застрелил чиновника и пенсионера, сообщает в пятницу региональное УСКР.

"По данным следствия, в мае 2016 года 68-летний мужчина в здании администрации Федоровского сельпо выстрелил из обреза в одного из сотрудников учреждения. Пострадавший скончался в больнице", - говорится в сообщении.

Уточняется, что фигуранта попытался задержать полицейский. Однако он также был застрелен. После этого обвиняемый хотел выстрелить в главу сельпо, но произошла осечка.

Экспертиза установила, что у пенсионера параноидная шизофрения. Дело передали в суд для применения принудительных мер медхарактера.

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