Под Ростовом пенсионера, убившего полицейского и чиновника, будут лечить

"По данным следствия, в мае 2016 года 68-летний мужчина в здании администрации Федоровского сельпо выстрелил из обреза в одного из сотрудников учреждения. Пострадавший скончался в больнице", - говорится в сообщении.
Уточняется, что фигуранта попытался задержать полицейский. Однако он также был застрелен. После этого обвиняемый хотел выстрелить в главу сельпо, но произошла осечка.
Экспертиза установила, что у пенсионера параноидная шизофрения. Дело передали в суд для применения принудительных мер медхарактера.
р1