Полицейские арестовали продавцов поддельных удобрений в Ростовской области

Ранее министерство сельского хозяйства и продовольствия региона выпустило список надежных поставщиков минеральных удобрений для сельхозпроизводителей.
"Сотрудники полиции выявили случаи мошенничества и незаконного использования товарного знака. В помещении одной из станций техобслуживания в Батайске директор и двое сотрудников предприятия наладили производство и сбыт контрафактных средств химической защиты растений", — отметила Устименко.
По ее словам, суть мошеннических действий в следующем: подозреваемые покупали продукцию низкого качества за рубежом, переклеивали этикетки и реализовывали ее в регионе под марками известных брендов. Мошенники успели продать товар на 100 тысяч рублей.
"Для профилактики полицейские рассказывают сельхозпроизводителям о типичных мошеннических схемах при оптовых поставках удобрений", — говорит начальник отдела информации МВД России по региону.
Устименко отмечает, что еще свыше 150 тонн удобрений с поддельными этикетками нашли в Краснодарском крае. Сумма причиненного ущерба собственникам товарного знака – 300 миллионов рублей.
Подозреваемые в мошенничестве сейчас в ростовском СИЗО. Им грозит до 16 лет лишения свободы и штраф в 1,5 миллиона рублей.