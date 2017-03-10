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Полицейские арестовали продавцов поддельных удобрений в Ростовской области

10 марта 2017, 15:22
В Ростовской области арестовали банду реализаторов поддельных минеральных удобрений, сообщила RostovGazeta начальник отдела информации и общественных связей главного управления МВД России по региону Наталья Устименко.

Ранее министерство сельского хозяйства и продовольствия региона выпустило список надежных поставщиков минеральных удобрений для сельхозпроизводителей.

"Сотрудники полиции выявили случаи мошенничества и незаконного использования товарного знака. В помещении одной из станций техобслуживания в Батайске директор и двое сотрудников предприятия наладили производство и сбыт контрафактных средств химической защиты растений", — отметила Устименко.

По ее словам, суть мошеннических действий в следующем: подозреваемые покупали продукцию низкого качества за рубежом, переклеивали этикетки и реализовывали ее в регионе под марками известных брендов. Мошенники успели продать товар на 100 тысяч рублей.

"Для профилактики полицейские рассказывают сельхозпроизводителям о типичных мошеннических схемах при оптовых поставках удобрений", — говорит начальник отдела информации МВД России по региону.

Устименко отмечает, что еще свыше 150 тонн удобрений с поддельными этикетками нашли в Краснодарском крае. Сумма причиненного ущерба собственникам товарного знака – 300 миллионов рублей.

Подозреваемые в мошенничестве сейчас в ростовском СИЗО. Им грозит до 16 лет лишения свободы и штраф в 1,5 миллиона рублей.

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