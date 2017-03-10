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Ростовский Минздрав завалили жалобами из-за отсутствия детских прививок

10 марта 2017, 13:46
В 2016 году родителям ростовских детей пришлось писать жалобы по поводу отсутствия вакцин для прививок, сообщила начальник отдела охраны здоровья детей и женщин министерства здравоохранения Ростовской области Татьяна Выгонская.

"В 2016 году очень поздно пришла поставка вакцинных препаратов. В прошлом году РФ по торгам закупила их поздно. И нас завалили жалобами: почему нас не прививают. Матери из Украины приводили к нам через посты прививать своих детей", – рассказала она.

По словам спикера, сейчас от прививок отказываются единицы.

"Все меньше и меньше становится тех, кто отказывается от вакцинации, которая проводится только по смертельноопасным заболеваниям: по столбняку, дифтерии, коклюшу, полиомиелиту, по кори. Согласно закону, родители имеют право на это", – рассказала она.

Выгонская пояснила, что помимо отказа родителей бывают еще медотводы, которые выдаются на период после болезни и являются временными. В таком случае прививки ребенку осуществляются по индивидуальном графику.

Спикер отметила, что любое из перечисленных заболеваний в единичных случаях может возникнуть и у привитого – но протечет оно в таком случае в гораздо более легкой форме.

А вы прививаете своих детей?
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