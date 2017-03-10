Ростовский Минздрав завалили жалобами из-за отсутствия детских прививок

"В 2016 году очень поздно пришла поставка вакцинных препаратов. В прошлом году РФ по торгам закупила их поздно. И нас завалили жалобами: почему нас не прививают. Матери из Украины приводили к нам через посты прививать своих детей", – рассказала она.