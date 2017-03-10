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Сотни жителей Новочеркасска в понедельник останутся без света

10 марта 2017, 12:57
В Новочеркасске Ростовской области из-за проведения техработ множество горожан 13 марта останутся без света, сообщает горадминистрация.

Днем света не будет на улицах Энергетическая, Орджоникидзе, Александровская, Кавказская, площади Павлова, в переулке Широкий и спуске Ермака.

На несколько часов свет будут выключать по улицам Энергетическая, Михайловская, Кирпичная, Александровская, Забронского, Ларина, Народная, Буденновская, Пушкинская, Троицкая, Неглинная, Четвертая, Флерова, Вторая, Четвертая, Пятая.

На это же время без света останутся переулки Вешенский, Каретный, Привольный, Багряный, Цимлянский, Чистый, проспекты Баклановский, Платовский.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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