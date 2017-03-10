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Posted 10 марта 2017, 02:12

Published 10 марта 2017, 02:12

Modified 1 октября, 13:55

Updated 1 октября, 13:55

Стивен Хокинг высказался за создание мирового правительства

10 марта 2017, 02:12
Английский ученый Стивен Хокинг высказался в пользу организации аппарата мирового правительства, эти сведения опубликовала Lenta.

"Только логика и здравый смысл смогут решить проблему самоуничтожения населения Земли вследствие ядерной или бактериологической войны, перед которой сейчас стоит мир", - цитирует издание слова ученого.

Отмечается, что именно мировое правительство или аналогичная структура сможет повлиять на ход событий.

Стивен Хокинг известен своими неоднозначными высказываниями, известность в научном мире британец получил после описания черных дыр в космосе.

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