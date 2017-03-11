ГК "Ростов-Дон" вышел в полуфинал Кубка ЕГФ

Игра с "Брестом" завершилась со счетом 28:19 в пользу "Ростов-Дона". Первые 10 минут матча команды играли наравне. Далее ростовский клуб начал уходить в отрыв, однако "Бресту" удалось отыграться.
К перерыву в счете вел "Ростов-Дон". Во второй половине матча ростовчанки продолжили доминировать и смогли одержать победу.
До этого команды уже встречались. Проиграл также "Брест".
"Ростов-Дон" узнает соперника по полуфиналу в воскресенье. Им станет либо немецкий "Метцинген", либо французский "Нант".
р1