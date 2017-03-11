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ГК "Ростов-Дон" вышел в полуфинал Кубка ЕГФ

11 марта 2017, 18:15
Гандбольный клуб "Ростов-Дон" в субботу обыграл "Брест" и вышел в полуфинал Кубка ЕГФ, сообщается в соцсети "ВКонтакте" в группе ростовской команды.

Игра с "Брестом" завершилась со счетом 28:19 в пользу "Ростов-Дона". Первые 10 минут матча команды играли наравне. Далее ростовский клуб начал уходить в отрыв, однако "Бресту" удалось отыграться.

К перерыву в счете вел "Ростов-Дон". Во второй половине матча ростовчанки продолжили доминировать и смогли одержать победу.

До этого команды уже встречались. Проиграл также "Брест".

"Ростов-Дон" узнает соперника по полуфиналу в воскресенье. Им станет либо немецкий "Метцинген", либо французский "Нант".

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#Новости#Илья Ульянов#Спорт
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