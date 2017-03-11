ГК "Ростов-Дон" вышел в полуфинал Кубка ЕГФ

Гандбольный клуб "Ростов-Дон" в субботу обыграл "Брест" и вышел в полуфинал Кубка ЕГФ, сообщается в соцсети "ВКонтакте" в группе ростовской команды.