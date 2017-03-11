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Новые льготы введут для врачей из-за их дефицита в Ростовской области

11 марта 2017, 15:20
В Ростовской области планируется ввести новые формы поддержки медспециалистов, которые приехали работать в шахтерские города, сообщает в субботу правительство региона.

"Этой поддержкой может стать внеочередное предоставление мест в детсадах и школах. Также врачам хотят предоставлять муниципальное жилье, которое спустя определенное время можно приватизировать. В Шахтах предлагают выделять приехавшим специалистам участок для строительство дома", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с прошедшего года врачам, переехавшими на работу в шахтерские города, выплачивают по 500 тысяч рублей. За этот период число медспециалистов стало больше на 20%.

Кроме того, в Зверево потратят 11 миллионов рублей на закупку оборудования для больницы.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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