Новые льготы введут для врачей из-за их дефицита в Ростовской области

"Этой поддержкой может стать внеочередное предоставление мест в детсадах и школах. Также врачам хотят предоставлять муниципальное жилье, которое спустя определенное время можно приватизировать. В Шахтах предлагают выделять приехавшим специалистам участок для строительство дома", - говорится в сообщении.
Уточняется, что с прошедшего года врачам, переехавшими на работу в шахтерские города, выплачивают по 500 тысяч рублей. За этот период число медспециалистов стало больше на 20%.
Кроме того, в Зверево потратят 11 миллионов рублей на закупку оборудования для больницы.
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