Отключения света пройдут в Октябрьском и Первомайском районе Ростова

В понедельник свет выключат на улицах Казахская, Цветочная, Атарбекова, Боряна, Пухляковская, Южная, Нариманова, Краснокурсантская, Фурмановская.
В этот же день электричество будут выключать в переулках Обский, Мариупольский, Закарпатский, Тбилисский, Грузинский, Марксисткий и поселке Мясникован.
Во вторник света не будет по улицам Таганрогская, Ташкентская, Тульская, в переулках Авиамоторный.
В среду электричество выключат на улицах Селиванова, Ильича, Алексея Береста, Воровского, Смычки, Просвещения, Полторацкого, Первая Комбайновская, Радищева, Бебеля, Металлургическая, Погодина, Парковая, Горская, в переулках Ставропольский, Краснознаменский.
В четверг без света останутся улицы Щербакова, Курчатова, Пулеметная, Молодежная, 12 декабря, Фабричная, Алеутская, Соревнования, Тельмана, Лермонтовская, проспекте Ворошиловский, переулках Запрудный, Аджарский.
В пятницу электричества не будет на улицах Селиванова, Ищенко, Ивахненко, Промышленная, Инструментальная, в переулке Столярный и на проспекте Мира.
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