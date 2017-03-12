Отключения света пройдут в Октябрьском и Первомайском районе Ростова

Во вторник света не будет по улицам Таганрогская, Ташкентская, Тульская, в переулках Авиамоторный.

В среду электричество выключат на улицах Селиванова, Ильича, Алексея Береста, Воровского, Смычки, Просвещения, Полторацкого, Первая Комбайновская, Радищева, Бебеля, Металлургическая, Погодина, Парковая, Горская, в переулках Ставропольский, Краснознаменский.