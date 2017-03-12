rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Отключения света пройдут в Октябрьском и Первомайском районе Ростова

12 марта 2017, 16:02
В части Ростова-на-Дону в течение пяти дней будут проходить отключения света из-за техработ, сообщает горадминистрация.

В понедельник свет выключат на улицах Казахская, Цветочная, Атарбекова, Боряна, Пухляковская, Южная, Нариманова, Краснокурсантская, Фурмановская.

В этот же день электричество будут выключать в переулках Обский, Мариупольский, Закарпатский, Тбилисский, Грузинский, Марксисткий и поселке Мясникован.

Во вторник света не будет по улицам Таганрогская, Ташкентская, Тульская, в переулках Авиамоторный.
В среду электричество выключат на улицах Селиванова, Ильича, Алексея Береста, Воровского, Смычки, Просвещения, Полторацкого, Первая Комбайновская, Радищева, Бебеля, Металлургическая, Погодина, Парковая, Горская, в переулках Ставропольский, Краснознаменский.

В четверг без света останутся улицы Щербакова, Курчатова, Пулеметная, Молодежная, 12 декабря, Фабричная, Алеутская, Соревнования, Тельмана, Лермонтовская, проспекте Ворошиловский, переулках Запрудный, Аджарский.

В пятницу электричества не будет на улицах Селиванова, Ищенко, Ивахненко, Промышленная, Инструментальная, в переулке Столярный и на проспекте Мира.

р1

#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00