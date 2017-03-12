Ростовчанин под видом чиновника в Оренбурге обманул таксиста и продавца

"По данным полиции, в Адамовском районе таксисту позвонил неизвестный и представился работником администрации. Под предлогом заказа он попросил у водителя купить шампанское и конфеты. А также пополнить баланс телефона на 4,4 тысячи рублей", - говорится в сообщении.
Далее собеседник попросил таксиста заехать в магазин сотовой связи. В торговой точке водитель передал, что сотрудник администрации просит перевести 14,2 тысячи рублей со счета магазина. Продавец выполнил просьбу.
Далее таксист привез заказ по адресу и понял, что его обманули. По факту случившегося завели уголовное дело.
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