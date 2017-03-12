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Ростовчанин под видом чиновника в Оренбурге обманул таксиста и продавца

12 марта 2017, 15:43
В Оренбургской области полиция проводит проверку по фактам мошенничества, которое было совершено неизвестным при помощи телефонного номера, принадлежащего оператору Ростовской области, сообщает управление МВД РФ по оренбургскому региону.

"По данным полиции, в Адамовском районе таксисту позвонил неизвестный и представился работником администрации. Под предлогом заказа он попросил у водителя купить шампанское и конфеты. А также пополнить баланс телефона на 4,4 тысячи рублей", - говорится в сообщении.

Далее собеседник попросил таксиста заехать в магазин сотовой связи. В торговой точке водитель передал, что сотрудник администрации просит перевести 14,2 тысячи рублей со счета магазина. Продавец выполнил просьбу.

Далее таксист привез заказ по адресу и понял, что его обманули. По факту случившегося завели уголовное дело.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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