Ростовчанин под видом чиновника в Оренбурге обманул таксиста и продавца

"По данным полиции, в Адамовском районе таксисту позвонил неизвестный и представился работником администрации. Под предлогом заказа он попросил у водителя купить шампанское и конфеты. А также пополнить баланс телефона на 4,4 тысячи рублей", - говорится в сообщении.