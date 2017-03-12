rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

«Тереку» не удалось оправдаться в Ростове после проигрыша «Уфе»

12 марта 2017, 23:58
Футбольному клубу «Терек» не удалось реабилитироваться за проигрыш «Уфе» 5 марта в матче с ФК «Ростов», как планировала команда из Грозного, сообщил на пресс-конференции после матча тренер ФК «Терек» Рашид Рахимов.

Напомним, матч «Терек» - «Уфа» завершился 5 марта со счетом 0:1, а в Ростове-на-Дону футболисты сыграли в ничью.

«Говорить о том, что мы приехали за ничьей, не правильно. Мы очень обидно проиграли домашний матч «Уфе» и хотели реабилитироваться в Ростове», — сказал тренер.

По его словам, в матче в воскресенье обеим командам не удавалось оперативно выходить из обороны в атаку, игроки теряли мяч. Причина, по мнению Рахимова, в плохом поле и смене состава команды.

«Мы потеряли много игроков, которые имели высокий уровень технической оснащенности и хорошо владели мячом. Сегодня пришли другие игроки с другими качествами, и мы должны изменить тактику игры», — считает он.

По словам тренера, сам он большее удовольствие получал от игры прежней команды.

Материалы по теме
Букмекеры верят в победу ФК "Ростов" над "Тереком"ФК "Ростов" сыграл вничью с "Тереком"«Тереку» повезло в игре с «Ростовом» - тренер
#Новости#Юлия Ликарчук#Спорт
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00