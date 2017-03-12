«Тереку» не удалось оправдаться в Ростове после проигрыша «Уфе»

Напомним, матч «Терек» - «Уфа» завершился 5 марта со счетом 0:1, а в Ростове-на-Дону футболисты сыграли в ничью.
«Говорить о том, что мы приехали за ничьей, не правильно. Мы очень обидно проиграли домашний матч «Уфе» и хотели реабилитироваться в Ростове», — сказал тренер.
По его словам, в матче в воскресенье обеим командам не удавалось оперативно выходить из обороны в атаку, игроки теряли мяч. Причина, по мнению Рахимова, в плохом поле и смене состава команды.
«Мы потеряли много игроков, которые имели высокий уровень технической оснащенности и хорошо владели мячом. Сегодня пришли другие игроки с другими качествами, и мы должны изменить тактику игры», — считает он.
По словам тренера, сам он большее удовольствие получал от игры прежней команды.