Владимира Маркина возмутило вымогательство денег журналистами у "Русгидро"

"По данным полиции, журналисты холдинга "Волга-медиа" потребовали 50 тысяч рублей от энергетиков. За эти деньги они обещали не распространять на них компромат. Кроме того, представители СМИ пытались заставить ГЭС заключить рекламный договор", - говорится в сообщении.