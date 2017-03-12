Владимира Маркина возмутило вымогательство денег журналистами у "Русгидро"

"По данным полиции, журналисты холдинга "Волга-медиа" потребовали 50 тысяч рублей от энергетиков. За эти деньги они обещали не распространять на них компромат. Кроме того, представители СМИ пытались заставить ГЭС заключить рекламный договор", - говорится в сообщении.
Уточняется, что дело могут завести по статье "Вымогательство". Максимальное наказание составляет 15 лет заключения.
По информации издания, сотруднице ГЭС Ирине Егоровой позвонила женщина и представилась коммерческим директором "Волга-медиа" Светланой Зиновьевой. Последняя рассказала, что ее журналисты сделали статью с компроматом и начала просить 50 тысяч рублей, чтобы материал не был размещен.
"Эта статья называлась "ГЭС с червоточиной". Также, со слов Зиновьевой, ГЭС необходимо было заключить рекламный договор", - сказано в сообщении.
По информации звонившей, у них в компании есть услуга "стоп-лист", которая является платной.
Отмечается, что представители Саратовской ГЭС согласились с выставленными требованиями, после чего обратились в силовые структуры.
"Егорова прибыла в офис "Волга-медиа". На ней была прослушивающая аппаратура. После передачи денег вошли оперативники. В здании организовали обыск", - говорится в сообщении.
Есть сведения, что Зиновьева не стала давать показания и потребовала адвоката.
По данным Life, гендиректор "Волга-медиа" Мария Усова не увидела ничего противозаконного в этой ситуации.
Кроме того, издание сообщило, что проверка началась по инициативе первого заместителя гендиректора "Русгидро" Владимира Маркина. Уточняется, что он был возмущён, что среди журналистов встречаются те, кто решил заработать денег на "Русгидро" шантажом.
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