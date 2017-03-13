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Болельщики ФК "Ростов" поздравили Бухарова с днем рождения перед матчем
13 марта 2017, 11:09
Болельщики футбольного клуба "Ростов" поздравили нападающего команды Александра Бухарова с днем рождения перед игрой с "Тереком" в воскресенье, передает корреспондент RostovGazeta.
В воскресенье игроку исполнилось 32 года. Во встрече с "Тереком" он в запасном составе.
#Лия Подымова
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