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Калачев и Джанаев не выйдут против «Манчестера» в ответном матче

13 марта 2017, 00:11
Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Тимофей Калачев не будет участвовать в ответном матче против «Манчестер Юнайтед» в четверг, в его позиции будут играть Денис Терентьев и Игорь Киреев, сообщил на пресс-конференции в воскресенье главный тренер ФК «Ростов» Иван Данильянц.

«Калачев в следующем матче не играет, в его позиции будет другой футболист. Мы поставили на края Киреева и Терентьева, и, вероятно, они сыграют с "Манчестер Юнайтед"», — отметил он.

Восстановиться к матчу с «Манчестер» не успеет еще один игрок «Ростова» - вратарь Сослан Джанаев. «Шансов сыграть с «Манчестер» у него еще нет, потому что для него все еще зыбко. Он должен приобрести чувство уверенности в своих силах», — говорит Данильянц.

По словам тренера, у Джанаева еще остаются болевые ощущения после травмы, но он уже тренируется вместе с командой.

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#Новости#Юлия Ликарчук#Спорт
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