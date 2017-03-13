Калачев и Джанаев не выйдут против «Манчестера» в ответном матче

«Калачев в следующем матче не играет, в его позиции будет другой футболист. Мы поставили на края Киреева и Терентьева, и, вероятно, они сыграют с "Манчестер Юнайтед"», — отметил он.
Восстановиться к матчу с «Манчестер» не успеет еще один игрок «Ростова» - вратарь Сослан Джанаев. «Шансов сыграть с «Манчестер» у него еще нет, потому что для него все еще зыбко. Он должен приобрести чувство уверенности в своих силах», — говорит Данильянц.
По словам тренера, у Джанаева еще остаются болевые ощущения после травмы, но он уже тренируется вместе с командой.