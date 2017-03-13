Калачев и Джанаев не выйдут против «Манчестера» в ответном матче

Восстановиться к матчу с «Манчестер» не успеет еще один игрок «Ростова» - вратарь Сослан Джанаев. «Шансов сыграть с «Манчестер» у него еще нет, потому что для него все еще зыбко. Он должен приобрести чувство уверенности в своих силах», — говорит Данильянц.