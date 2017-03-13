Половина Ростова не слышит сирен при наступлении чрезвычайной ситуации

"Ситуация в Ростове такая: сегодня процент оповещаемости техническими средствами – а именно, сиренами – в городе составляет 51%. А необходимо 100%, как вы понимаете", – заметил спикер.
По его словам, сегодня ни один проект застройки не разрешается без согласия МЧС.
"При строительстве любого нового высотного здания обязательно должна быть предусмотрена система оповещения – например, громкоговоритель на крыше", – уточнил Наумов.
В целях улучшения ситуации с оповещением жителей в 2017 году на 5 точках города будут установлены громкоговорители, из которых будут раздаваться голосовые инструкции по эвакуации в случае наступления чрезвычайного положения, отметил спикер.