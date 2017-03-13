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Половина Ростова не слышит сирен при наступлении чрезвычайной ситуации

13 марта 2017, 16:55
В половине жилых районов Ростова не слышны тревожные сирены, оповещающие жителей о наступлении чрезвычайной ситуации, рассказал заместитель начальника управления по делам ГО и ЧС города Александр Наумов.

"Ситуация в Ростове такая: сегодня процент оповещаемости техническими средствами – а именно, сиренами – в городе составляет 51%. А необходимо 100%, как вы понимаете", – заметил спикер.

По его словам, сегодня ни один проект застройки не разрешается без согласия МЧС.

"При строительстве любого нового высотного здания обязательно должна быть предусмотрена система оповещения – например, громкоговоритель на крыше", – уточнил Наумов.

В целях улучшения ситуации с оповещением жителей в 2017 году на 5 точках города будут установлены громкоговорители, из которых будут раздаваться голосовые инструкции по эвакуации в случае наступления чрезвычайного положения, отметил спикер.

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