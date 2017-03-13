Систему оповещения о ливнях создадут в центре Ростова после потопа

Система оповещения о ливневых дождях будет создана на центральных улицах Ростова в 2017 году, чтобы предотвратить гибель людей, рассказал заместитель начальника управления по делам ГО и ЧС города Александр Наумов.