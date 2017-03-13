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Систему оповещения о ливнях создадут в центре Ростова после потопа

13 марта 2017, 16:56
Система оповещения о ливневых дождях будет создана на центральных улицах Ростова в 2017 году, чтобы предотвратить гибель людей, рассказал заместитель начальника управления по делам ГО и ЧС города Александр Наумов.

В июне 2016 года в Ростове из-за проливного дождя в потоках воды, затопивших проспект Буденновский, погибла девушка.

"Ключевые и наиболее опасные точки, где поставят систему оповещения – это Буденновский, Нагибина, Привокзальная площадь. Из бюджета города уже выделены ресурсы", – сообщил спикер.

На протяжение 2016 года, по словам Наумова, режим повышенной готовности в городе вводился 11 раз по причине плохой погоды.

"Однако есть опасения, что нажатие тревожной кнопки в любой момент будет вызывать непонимание и панику среди населения", – поделился он.

Наумов уточнил также, что на систему оповещения в 2017 году будет потрачено 68 миллионов рублей.

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