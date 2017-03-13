Систему оповещения о ливнях создадут в центре Ростова после потопа

В июне 2016 года в Ростове из-за проливного дождя в потоках воды, затопивших проспект Буденновский, погибла девушка.
"Ключевые и наиболее опасные точки, где поставят систему оповещения – это Буденновский, Нагибина, Привокзальная площадь. Из бюджета города уже выделены ресурсы", – сообщил спикер.
На протяжение 2016 года, по словам Наумова, режим повышенной готовности в городе вводился 11 раз по причине плохой погоды.
"Однако есть опасения, что нажатие тревожной кнопки в любой момент будет вызывать непонимание и панику среди населения", – поделился он.
Наумов уточнил также, что на систему оповещения в 2017 году будет потрачено 68 миллионов рублей.