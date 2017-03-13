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Posted 13 марта 2017, 11:38

Published 13 марта 2017, 11:38

Modified 1 октября, 14:38

Updated 1 октября, 14:38

Трое жителей Волгодонска пойдут под суд за убийство знакомого

13 марта 2017, 11:38
В Волгодонске Ростовской области в суд передали уголовное дело в отношении Степана и Михаила Форцев и Владимира Сипко, которых обвиняют в убийстве, сообщает в понедельник региональное УСКР.

"По данным следствия, весной прошлого года фигуранты поссорились с 56-летним знакомым. Далее они поочередно ударили его ножом в шею, грудь и живот", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавший погиб. Обвиняемых задержали, когда они пытались выехать за пределы города. Сейчас они находятся под стражей. Каждому грозит пожизненное заключение.

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