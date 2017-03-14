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Долг теплоснабжающих компаний за газ в Новочеркасске вырос в полтора раза

14 марта 2017, 18:21
В Новочеркасске Ростовской области долг промышленных и теплоснабжающих компаний за природный газ увеличился в полтора раза за год, сообщает "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону".

"На 1 марта долг четырех компаний составил 194 миллиона рублей. По сравнению с таким же периодом 2016 года он стал больше на 54%", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в список неплательщиков входят МУП ТС г.Новочеркасска с долгом в 86 миллионов, компания "Актис" с задолженностью 80 миллионов.

Также должниками являются "Мясокомбинат Новочеркасский" и организация "ГТ Энерго".

Ранее появились сведения, что в регионе долг теплоснабжающих компаний вырос в 2 раза и составил почти 700 миллионов рублей.

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