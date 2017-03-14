Кургинян получил 200 млн рублей за продажу муниципальной земли

Несмотря на это, через пять лет Кургинян произнес речь уже не в пику либералам, а в обличение российских олигархов из первой десятки рейтинга журнала Forbes. Кургинян настаивал, что они с помощью «нечестной приватизации» забрали себе «дорогостоящие куски общенародной собственности». Более того, 2 марта 2017 года «Вестник бури» опубликовал статью за авторством Кургиняна, где сказано, что, сколько бы президент Владимир Путин ни награждал олигархов, народ не проникнется к ним любовью. При этом источнику известно, что спонсорами самого автора статьи выступают люди из «первой волны» нефтяников, а значит, именно они и диктуют ему, что делать.