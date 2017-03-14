Кургинян получил 200 млн рублей за продажу муниципальной земли

«Новые известия» рассказали, что Сергей Кургинян приобрел известность в 2012 году, после выступления на многотысячном митинге. На Поклонной горе в Москве он настаивал на том, что либералы у власти приведут к «оранжевой чуме» в России.
С трибуны Кургинян кричал: «Идиотские рассуждения о том, что Путин – зло, и его нужно сбросить, должны быть прекращены!».
Несмотря на это, через пять лет Кургинян произнес речь уже не в пику либералам, а в обличение российских олигархов из первой десятки рейтинга журнала Forbes. Кургинян настаивал, что они с помощью «нечестной приватизации» забрали себе «дорогостоящие куски общенародной собственности». Более того, 2 марта 2017 года «Вестник бури» опубликовал статью за авторством Кургиняна, где сказано, что, сколько бы президент Владимир Путин ни награждал олигархов, народ не проникнется к ним любовью. При этом источнику известно, что спонсорами самого автора статьи выступают люди из «первой волны» нефтяников, а значит, именно они и диктуют ему, что делать.
А самый интересный факт заключается в том, что в том же 2012 году, уже через девять дней после памятного митинга на Поклонке, КЭТЦ провела отмежевание земли, где находилась ее недвижимость. Ранее земля принадлежала муниципалитету. Эксперты считают, что подобная процедура была бы невозможна без покровительства властных органов. Источник сообщает, что годовой доход компании в 2015 году увеличился с 45-49 до 266 миллионов рублей за счет продажи доли недвижимости. Не это ли является той самой «нечестной приватизацией», к противникам которой так громко причисляет себя Кургинян?