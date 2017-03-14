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Posted 14 марта 2017, 13:13

Published 14 марта 2017, 13:13

Modified 1 октября, 13:22

Updated 1 октября, 13:22

Проект межевания Темерника разработают до конца декабря 2017 года

14 марта 2017, 13:13
Проекты планировки и межевания Темерника в Ростове-на-Дону подготовят до конца текущего года, сообщило облправительство.

"Проект будет включать береговую линию Темерника от истока в Мясниковском районе до его впадения в реку Дон", - сказано в сообщении.

Отмечается, что проекты создаются для формирования дорожной карты реабилитации Темерника.

Напомним, на оздоровление реки в Ростове выделили 90 миллионов рублей, на которые планируют провести очистку русла, укрепление береговых насыпей и создать зону отдыха на побережье.

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