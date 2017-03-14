rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Состояние сельских домов культуры в Ростовской области критично – ЗС

14 марта 2017, 11:26
Основная часть сельских домов культуры в Ростовской области требует капитального ремонта, сообщило региональное Законодательное собрание.

"Во многих сельских объектах культуры изношены системы отопления и водоснабжения, требуются замена крыш, окон, полов и другие ремонтные работы", - сказано в сообщении.

Кроме того, требования по соблюдения норм пожарной безопасности и доступности культурных объектов для лиц с ограниченными возможностями в большинстве случаев выполняются чисто символически. В основном подобные объекты ограничиваются размещением табличек с соответствующими надписями.

Отмечается, что за последние 2 года в регионе выявили свыше 200 нарушений в деятельности сельских объектов культуры, касающихся пожарной безопасности и доступной среды, к дисциплинарной ответственности привлекли 35 лиц.

р3

Материалы по теме
В хуторах и селах на Дону появятся модульные дома культурыВ 2017-м на ремонт сельских Домов культуры на Дону потратят 400 млн
#Новости#Татьяна Уляшова#Общество
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00