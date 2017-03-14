Состояние сельских домов культуры в Ростовской области критично – ЗС

"Во многих сельских объектах культуры изношены системы отопления и водоснабжения, требуются замена крыш, окон, полов и другие ремонтные работы", - сказано в сообщении.
Кроме того, требования по соблюдения норм пожарной безопасности и доступности культурных объектов для лиц с ограниченными возможностями в большинстве случаев выполняются чисто символически. В основном подобные объекты ограничиваются размещением табличек с соответствующими надписями.
Отмечается, что за последние 2 года в регионе выявили свыше 200 нарушений в деятельности сельских объектов культуры, касающихся пожарной безопасности и доступной среды, к дисциплинарной ответственности привлекли 35 лиц.
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