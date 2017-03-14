Убийцы старушки из Таганрога не являются соцработницами – СК

В собственном доме в Таганроге пенсионерку забили чайником, а затем задушили подушкой две местные жительницы в возрасте 64 и 71 год. Обвиняемые полагали, что у убитой имеется крупная сумма денег и проникли в дом под предлогом помощи по хозяйству. После совершения преступления женщины похитили 3 тысячи рублей и скрылись, их удалось задержать.