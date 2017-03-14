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Убийцы старушки из Таганрога не являются соцработницами – СК

14 марта 2017, 13:45
Две пенсионерки, убившие 78-летнюю жительницу города Таганрога Ростовской области 9 марта, не являются работницами социального обслуживания, рассказала RostovGazeta старший помощник СУ СК России по РО Галина Гагалаева.

В собственном доме в Таганроге пенсионерку забили чайником, а затем задушили подушкой две местные жительницы в возрасте 64 и 71 год. Обвиняемые полагали, что у убитой имеется крупная сумма денег и проникли в дом под предлогом помощи по хозяйству. После совершения преступления женщины похитили 3 тысячи рублей и скрылись, их удалось задержать.

В ряде региональных СМИ появились недостоверные подробности убийства пенсионерки. По сведениями изданий, убийцами оказались соцработницы.

"Данная информация не соответствует действительности. Подозреваемые в убийстве пенсионерки из Таганрога не числились сотрудниками в учреждениях социального обслуживания населения", - сообщила Гагалаева.

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