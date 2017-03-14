rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Угроза наводнения в Ростовской области сохранится еще на две недели

14 марта 2017, 19:00
Угроза паводков в Ростовской области будет сохраняться еще на протяжение двух недель, сообщил на пресс-конференции во вторник начальник главного управления МЧС России по региону Валерий Синьков.

В конце февраля в регионе затопило 93 дома в населенных пунктах Заветинского и Тацинского районов. Восемь семей эвакуировали. Позже МЧС обвинила гидрометцентр в несвоевременном предоставлении информации об изменении погодных условий.

"Паводочная волна еще может затронуть северные районы области, где скрываются реки, и вода поступает из Волгоградского гидрорусла и из Воронежской области", — говорит Синьков.

По его словам, уровень воды в Цимлянском водохранилище еще будет расти. "Наполняемость его сейчас составляет 75%, и она за 1,5 недели увеличилась на 4%. Год назад уровень воды в этот день был на полтора метра ниже", — отметил он.

При наихудшем сценарии в зоне риска могут оказаться 34 населенных пункта.

Материалы по теме
Учеников затопленного лицея распределили по двум ростовским школамСистема оповещения в зоне затопления в Ростове заработает до конца годаВ Ставропольском крае в зоне затопления могут оказаться 30 тыс чел
#Новости#Юлия Ликарчук#Происшествия
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00