Угроза наводнения в Ростовской области сохранится еще на две недели

В конце февраля в регионе затопило 93 дома в населенных пунктах Заветинского и Тацинского районов. Восемь семей эвакуировали. Позже МЧС обвинила гидрометцентр в несвоевременном предоставлении информации об изменении погодных условий.
"Паводочная волна еще может затронуть северные районы области, где скрываются реки, и вода поступает из Волгоградского гидрорусла и из Воронежской области", — говорит Синьков.
По его словам, уровень воды в Цимлянском водохранилище еще будет расти. "Наполняемость его сейчас составляет 75%, и она за 1,5 недели увеличилась на 4%. Год назад уровень воды в этот день был на полтора метра ниже", — отметил он.
При наихудшем сценарии в зоне риска могут оказаться 34 населенных пункта.