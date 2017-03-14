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В ЮФО украли 220 тыс штук рыб на 4 млн руб

14 марта 2017, 17:52
В Краснодарском крае был зафиксирован факт кражи 220 тысяч штук молоди стерляди в компании "Темрюкский осетровый рыбоводный завод", сообщает во вторник управление Генпрокуратуры в Южном федеральном округе.

Стоимость рыбы составила примерно четыре миллиона рублей. По данному факту завели уголовное дело.
"При этом территориальный орган Росрыболовства располагал этими сведениями, но не обратился в силовые структуры", - говорится в сообщении.

Кроме того, был зафиксирован факт использования фальшивого заключения Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства. Им якобы согласовали проект капремонта автодороги на Ставрополье.

По факту использования подложного документа завели уголовное дело.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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