В ЮФО украли 220 тыс штук рыб на 4 млн руб

Стоимость рыбы составила примерно четыре миллиона рублей. По данному факту завели уголовное дело.
"При этом территориальный орган Росрыболовства располагал этими сведениями, но не обратился в силовые структуры", - говорится в сообщении.
Кроме того, был зафиксирован факт использования фальшивого заключения Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства. Им якобы согласовали проект капремонта автодороги на Ставрополье.
По факту использования подложного документа завели уголовное дело.
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