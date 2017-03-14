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Posted 14 марта 2017, 08:45

Published 14 марта 2017, 08:45

Modified 1 октября, 13:31

Updated 1 октября, 13:31

Внезапная проверка боеготовности началась в ЮВО в понедельник

14 марта 2017, 08:45
Внезапная проверка боеготовности ряда подразделений началась в понедельник в Южном военном округе, эти сведения опубликованы на сайте ведомства.

"Поднятые по тревоги соединения направились на полигоны, где выполнили мероприятия по маскировке и подготовили технику и оружие к учениям", - сказано в сообщении.

В ходе проверки бойцы покажут свое мастерство в стрельбе и основных видах боевой и спецподготовки. Всего в учениях примут участие свыше 6 тысяч военнослужащих, 20 штабов и 1,5 тысячи военной техники.

Уточняется, что внезапная проверка входит в число запланированных мероприятий на текущий год и началась по указанию командующего округа.

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