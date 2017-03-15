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Posted 15 марта 2017, 13:27

Published 15 марта 2017, 13:27

Modified 1 октября, 15:24

Updated 1 октября, 15:24

Грузов больше чем на 660 тыс украли на СКЖД за 2 месяца 2017-го

15 марта 2017, 13:27
Грузов на 663 тысячи рублей украли злоумышленники на Северо-Кавказской железной дороге за первые 2 месяца текущего года, сообщил пресс-центр компании.

"За указанный период на участках СКЖД зарегистрировали 130 эпизодов по статье "кража"", - сказано в сообщении.

Кроме перевозимых грузов преступников интересовали цветные металлы, фрагменты железнодорожного полотна и устройства СЦБ,

Кроме того, с начала года на СКЖД задержали почти 400 нарушителей, на которых завели административные и уголовные дела.

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