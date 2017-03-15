Институты развития России нуждаются в ревизии – эксперт

"На текущий момент в стране действуют 36 институтов подобного типа, но лишь 5% бизнесменов на практике прибегают к их услугам", - рассказал Катырин.
В руководящие структуры всевозможных фондов, призванных оказывать поддержку предпринимателям и ежегодно получающим из бюджетных средств по 350-450 миллиардов рублей, необходимо ввести представителей бизнеса, чтобы видеть работу институтов изнутри.
Кроме того, необходимо провести информационную работу среди предпринимателей, большинство из которых не знают о деятельности институтов развития.
Отмечается, что предложение провести ревизию существующих институтов поддержки бизнеса ТПП РФ включила в комплексный план на ближайшие 8 лет.
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