Конкурс волонтеров в Ростове достиг 6 человек на место

"В волонтеры берут не всех – мы будем тщательно обирать тех ребят, которые будут представлять нашу страну на всемирном фестивале молодежи. В некоторых регионах конкурс достигает 10 человек на место. У нас конкурс пока составляет 6 человек на место, но может увеличиться, ведь регистрация все еще продолжается", – сообщил он.
Из Ростова и области для участия отберут 90 человек. Заявок же подано более 500. Спикер напомнил, что заявки на участие в волонтерском движении можно подавать до конца марта.
По словам Метелева, внутренняя энергия и потенциал молодого человека, желание помогать, дарить свое участие и тепло, любовь к людям – важные качества любого волонтера, которые легко выявить при первичном собеседовании.
В сочинском фестивале, направленном на укрепление международных связей и сплочение молодежи, примут участие более 20 тысяч молодых людей из 150 стран мира. Фестиваль пройдёт с 14 по 22 октября 2017 года.