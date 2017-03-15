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Конкурс волонтеров в Ростове достиг 6 человек на место

15 марта 2017, 17:46
Количество желающих принять участие в 19-м всемирном фестивале студентов и молодежи превышает количество вакантных мест в 6 раз, рассказал сопредседатель ассоциации волонтерских центров России Артем Метелев.

"В волонтеры берут не всех – мы будем тщательно обирать тех ребят, которые будут представлять нашу страну на всемирном фестивале молодежи. В некоторых регионах конкурс достигает 10 человек на место. У нас конкурс пока составляет 6 человек на место, но может увеличиться, ведь регистрация все еще продолжается", – сообщил он.

Из Ростова и области для участия отберут 90 человек. Заявок же подано более 500. Спикер напомнил, что заявки на участие в волонтерском движении можно подавать до конца марта.

По словам Метелева, внутренняя энергия и потенциал молодого человека, желание помогать, дарить свое участие и тепло, любовь к людям – важные качества любого волонтера, которые легко выявить при первичном собеседовании.

В сочинском фестивале, направленном на укрепление международных связей и сплочение молодежи, примут участие более 20 тысяч молодых людей из 150 стран мира. Фестиваль пройдёт с 14 по 22 октября 2017 года.

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#Новости#Анастасия Жирнякова#Общество
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