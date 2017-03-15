Конкурс волонтеров в Ростове достиг 6 человек на место

"В волонтеры берут не всех – мы будем тщательно обирать тех ребят, которые будут представлять нашу страну на всемирном фестивале молодежи. В некоторых регионах конкурс достигает 10 человек на место. У нас конкурс пока составляет 6 человек на место, но может увеличиться, ведь регистрация все еще продолжается", – сообщил он.