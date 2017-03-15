"Ловить" летающий мусор заставили УК в Азове Ростовской области

"Все усилия компаний по наведению порядка сходят на нет из-за мусора, разлетающегося по городу из контейнеров для сбора отходов", - сказано в сообщении.
Управляющим компаниям поручили решить проблему летающего мусора путем установления ограждений вокруг площадок с контейнерами либо при помощи оборудования последних крышками. Отмечается, что за выполнением данных требований будет следить муниципальная инспекция.
Кроме того, городские управляющие компании заставили заниматься благоустройством не только дворов закрепленных за ними многоэтажек, но и прилегающих к домам территорий.
р3