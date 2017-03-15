МВД заявляет о снижении числа краж колес в Ростовской области

"В результате комплексной работы полицейских в текущем году в Ростове-на-Дону зафиксировано снижение числа краж колес и других комплектующих транспортных средств", - заявила Устименко.
В целях предупреждения такого вида преступлений полицейские постоянно проводят оперативно-профилактические мероприятия: осуществляется патрулирование, разъяснение автовладельцам основных мер защиты транспортных средств от кражи колес. За кражу автомобильных колес злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.
В социальных сетях ежедневно появляются сообщения о краже колес в разных частях города. В основном преступники орудуют глубокой ночью. Однако о поимке воров автомобильных колес полиция региона не сообщает.