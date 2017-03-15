Несколько дней в Ростове будут проходить отключения света

В четверг света не будет по улицам Евдокимова, Детская. Также без электричества останется БСМП-2.

В пятницу ограничения будут действовать на улицах Закруткина, Мясникова, 1-я, 3-я, 5-я, 7-я Линия.

Кроме того, 20 марта свет выключат на улице Ленина.