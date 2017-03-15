Несколько дней в Ростове будут проходить отключения света

В среду свет выключили на улицах Книжная, Детская, Солидарности, 20 лет октября, Кемеровская, Малюгиной, в переулках Конный, Ударников.
В четверг света не будет по улицам Евдокимова, Детская. Также без электричества останется БСМП-2.
В пятницу ограничения будут действовать на улицах Закруткина, Мясникова, 1-я, 3-я, 5-я, 7-я Линия.
Кроме того, 20 марта свет выключат на улице Ленина.
С 20 по 24 марта ежедневно электричества не будет на улицах Минский, Лесозащитная, Двинская, 26 Июня, Печорская, Волжская, Камская, в переулках Читинский, Иркутский, Архангельский.
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