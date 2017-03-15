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Полиция просит водителей в Ростове применять "секретки" на колесах

15 марта 2017, 10:26
В целях предупреждения воровства автомобильных колес полиция Ростовской области рекомендует водителям обзавестись секретными болтами, прокомментировала RostovGazeta официальный представитель ГУ МВД России по РО Наталья Устименко.

"Автомобильные колеса необходимо оснастить секретными болтами, стараться парковать автомобиль на охраняемых парковках и в освещенных местах", - сказала Устименко.

При обнаружении автомобиля с демонтированными колесами владельцу необходимо, сообщить в полицию и не осматривать автомобиль до прибытия сотрудников, чтобы сохранить следы преступления.

Устименко также заявила о том, что в текущем году в Ростове-на-Дону зафиксировано снижение числа краж колес и других комплектующих транспортных средств. Однако в социальных сетях ежедневно появляются сообщения пользователей о воровстве колес автотранспорта. За кражу автомобильных колес злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

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#Новости#Тат Гаспарян#Происшествия
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