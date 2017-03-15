Полиция просит водителей в Ростове применять "секретки" на колесах

Устименко также заявила о том, что в текущем году в Ростове-на-Дону зафиксировано снижение числа краж колес и других комплектующих транспортных средств. Однако в социальных сетях ежедневно появляются сообщения пользователей о воровстве колес автотранспорта. За кражу автомобильных колес злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.