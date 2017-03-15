Полиция просит водителей в Ростове применять "секретки" на колесах

"Автомобильные колеса необходимо оснастить секретными болтами, стараться парковать автомобиль на охраняемых парковках и в освещенных местах", - сказала Устименко.
При обнаружении автомобиля с демонтированными колесами владельцу необходимо, сообщить в полицию и не осматривать автомобиль до прибытия сотрудников, чтобы сохранить следы преступления.
Устименко также заявила о том, что в текущем году в Ростове-на-Дону зафиксировано снижение числа краж колес и других комплектующих транспортных средств. Однако в социальных сетях ежедневно появляются сообщения пользователей о воровстве колес автотранспорта. За кражу автомобильных колес злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.