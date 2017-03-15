Проверку боеготовности военно-морской базы провели в ЮВО

Одновременно с морскими силами на учения вышла морская пехота, совершившая 150-километровый марш для выполнения учебных маневров, а береговой комплекс "Бастион" провел стрельбы по подводным целям условного врага. Кроме того, на побережье высадили расчет самоходных артиллерийских комплексов.