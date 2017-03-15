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Проверку боеготовности военно-морской базы провели в ЮВО

15 марта 2017, 17:37
Проверка боеготовности военно-морской базы Черноморского флота прошла в Южном военном округе, эти сведения опубликованы на сайте ведомства.

"В акватории Черного моря порядка 10 боевых кораблей выполнили траление фарватеров на "заминированных" участках, а также отработали операции по поиску и уничтожению субмарин условного противника", - сказано в сообщении.

Одновременно с морскими силами на учения вышла морская пехота, совершившая 150-километровый марш для выполнения учебных маневров, а береговой комплекс "Бастион" провел стрельбы по подводным целям условного врага. Кроме того, на побережье высадили расчет самоходных артиллерийских комплексов.

Отмечается, что кроме кораблей в проверке участвовали порядка 100 единиц спецтехники.

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