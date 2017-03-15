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Власти Таганрога не могут найти деньги на ремонт лестницы имени Межлумяна

15 марта 2017, 10:57
Власти Таганрога Ростовской области ищут средства на ремонт Морской лестницы, которую признали аварийной и закрыли, сообщает горадминистрация.

"Объект признали аварийным в начале этого года. Проходы на лестницу огородили, однако горожан это не останавливает", - говорится в сообщении.

Также на этой территории незаконно возвели кафе, которое могло ухудшить состояние лестницы. По решению суда, владельцу предстоит демонтировать самострой.

Уточняется, что для выполнения реконструкции необходимо создать проектно-сметную документацию и получить техзадания. На эти мероприятия нужно 100 тысяч рублей.

Поэтому сейчас идет поиск источников финансирования.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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