Власти Таганрога не могут найти деньги на ремонт лестницы имени Межлумяна

"Объект признали аварийным в начале этого года. Проходы на лестницу огородили, однако горожан это не останавливает", - говорится в сообщении.
Также на этой территории незаконно возвели кафе, которое могло ухудшить состояние лестницы. По решению суда, владельцу предстоит демонтировать самострой.
Уточняется, что для выполнения реконструкции необходимо создать проектно-сметную документацию и получить техзадания. На эти мероприятия нужно 100 тысяч рублей.
Поэтому сейчас идет поиск источников финансирования.
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