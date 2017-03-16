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Голубев "не удовлетворен" восстановлением Ботанического сада ЮФУ

16 марта 2017, 09:25
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что не удовлетворен состоянием Ботанического сада ЮФУ.

"Пару лет назад было решено, что совместными усилиями мы сделаем из Ботанического сада "конфетку". Пока мне показывают какие-то неплохо сделанные кусочки. Ботанический сад не создает у меня ощущения полного удовлетворения, скорее наоборот", – заметил он.

Ректор ЮФУ Марина Боровская в ответ пообещала, что первые работы по уборке и открытию территории в формате субботников пройдут в Ботаническом саду уже в апреле. По ее словам, программа развития Ботанического сада, по которой в 2017 году выделено 130 миллионов рублей, будет реализована в полном объеме.

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#Новости#Анастасия Жирнякова#Общество
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