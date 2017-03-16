Голубев "не удовлетворен" восстановлением Ботанического сада ЮФУ

Ректор ЮФУ Марина Боровская в ответ пообещала, что первые работы по уборке и открытию территории в формате субботников пройдут в Ботаническом саду уже в апреле. По ее словам, программа развития Ботанического сада, по которой в 2017 году выделено 130 миллионов рублей, будет реализована в полном объеме.