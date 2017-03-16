rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

На расселение шахтеров из ветхого жилья на Дону не хватает 5,5 млрд руб

16 марта 2017, 09:26
На расселение шахтеров из ветхого жилья в Ростовской области не хватает 5,5 миллиарда рублей, сообщил в среду министр строительства по региону Николай Безуглов.

"Мы заинтересованы в поддержке шахтерских территорий. Там много ветхого фонда, поэтому губернатор обратился в адрес президента, чтобы нам оказали содействие. Та сумма, которую мы просим, это 5,5 миллиарда рублей", — говорит он.

По словам министра, в январе этого года в области завершилось расселение людей из аварийного жилья, которое признали таковым в 2012 году, и сейчас разрабатывается новая программа на 2017-2030 годы. "На эти цели мы планируем ежегодно тратить 500 миллионов рублей", — говорит он.

Материалы по теме
Власти Ростова через суд хотят переселить жильцов из аварийного жильяРостовская область вошла в топ регионов, расселивших 90% аварийного жилья
#Новости#Юлия Ликарчук#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00