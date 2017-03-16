На расселение шахтеров из ветхого жилья на Дону не хватает 5,5 млрд руб

"Мы заинтересованы в поддержке шахтерских территорий. Там много ветхого фонда, поэтому губернатор обратился в адрес президента, чтобы нам оказали содействие. Та сумма, которую мы просим, это 5,5 миллиарда рублей", — говорит он.
По словам министра, в январе этого года в области завершилось расселение людей из аварийного жилья, которое признали таковым в 2012 году, и сейчас разрабатывается новая программа на 2017-2030 годы. "На эти цели мы планируем ежегодно тратить 500 миллионов рублей", — говорит он.