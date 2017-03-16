Роль Хазарда в фильме по роману "Как остановить время" сыграет Камбербэтч

По сюжету герой Камбербэтча болен загадочной болезнью, из-за которой не стареет. Так, Хазарду уже четыре сотни лет, но выглядит он всего на 40. Герой преподает историю. По словам автора, его роман повествует о необыкновенной истории любви. Выход романа ожидается уже летом текущкего года.