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Роль Хазарда в фильме по роману "Как остановить время" сыграет Камбербэтч

16 марта 2017, 03:31
Британский актер Бенедикт Камбербэтч, известный зрителям по сериалу "Шерлок", предстанет в роли бессмертного Тома Хазарда в кинофильме по книге Мэтта Хейга "Как остановить время", говорится на сайте канала BBC.

По сюжету герой Камбербэтча болен загадочной болезнью, из-за которой не стареет. Так, Хазарду уже четыре сотни лет, но выглядит он всего на 40. Герой преподает историю. По словам автора, его роман повествует о необыкновенной истории любви. Выход романа ожидается уже летом текущкего года.

Кроме экранизации "Как остановить время" британский актер появится в ближайшем будущем в фильме "Марвел", где сыграет роль эксцентричного хирурга, и в образе изобретателя Томаса Эдисона в новом фильме "Война токов".

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#Новости#Анна Петрова#Культура
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