Ростовскую область и Украину разделит двухкилометровый забор

Из сообщений СМИ следует, что в 2015 году на строительство ограждения между Россией и Украиной было потрачено 16,5 миллиона рублей. На территории Ростовской области вдоль границы с сопредельным государством было установлено 40 километров заборов, вырыто 100 километров рвов.