Ростовскую область и Украину разделит двухкилометровый забор

Заказчиком выступает Пограничное управление ФСБ РФ по Ростовской области. Сумма контракта составила 2,17 миллиона рублей. Победителем была признана компания "РТС "Город".
Согласно техдокументам подрядчик должен приобрести 1,8 тысячи погонных метров оградительного забора, состоящего из сварных секций, оснащенного колючей лентой. Забор будет установлен в районе города Донецка.
Из сообщений СМИ следует, что в 2015 году на строительство ограждения между Россией и Украиной было потрачено 16,5 миллиона рублей. На территории Ростовской области вдоль границы с сопредельным государством было установлено 40 километров заборов, вырыто 100 километров рвов.
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