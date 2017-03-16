В Ростове полицейский пойдет под суд за кражу оружия и взрывчатки на 3 млн

"По данным следствия, Гулов за год из комнаты хранения оружия отдела полиции украл несколько видов огнестрельного и газового оружия, боеприпасы и взрывчатое вещество. Стоимость украденного составила свыше трех миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Гулов передал оружие знакомому, часть из которого в дальнейшем была продана.
По информации прокуратуры, Бутырский давал указания Гулову о перемещении оружия и передавал ключи от сейфа, где оно хранилось.
Сейчас обвиняемые находятся под стражей.
Управление МВД РФ по региону отмечает, что недостачу оружия обнаружили во время проверки в марте 2016 года. В результате уволили 10 полицейских. Неполное служебное соответствие объявили 12 сотрудникам. Также был уволен Бутырский.
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