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В Ростове полицейский пойдет под суд за кражу оружия и взрывчатки на 3 млн

16 марта 2017, 19:19
В Ростовской области в суд передали уголовное дело в отношении внештатного сотрудника полиции Александра Гулова и экс-полицейского Алексея Бутырского, которых обвиняют в краже оружия и взрывчатых веществ на сумму свыше трех миллионов рублей, сообщает в четверг краевая прокуратура.

"По данным следствия, Гулов за год из комнаты хранения оружия отдела полиции украл несколько видов огнестрельного и газового оружия, боеприпасы и взрывчатое вещество. Стоимость украденного составила свыше трех миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Гулов передал оружие знакомому, часть из которого в дальнейшем была продана.
По информации прокуратуры, Бутырский давал указания Гулову о перемещении оружия и передавал ключи от сейфа, где оно хранилось.

Сейчас обвиняемые находятся под стражей.

Управление МВД РФ по региону отмечает, что недостачу оружия обнаружили во время проверки в марте 2016 года. В результате уволили 10 полицейских. Неполное служебное соответствие объявили 12 сотрудникам. Также был уволен Бутырский.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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