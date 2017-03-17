Акция Gentlefan в Ростове не разрушила стереотип о российских болельщиках

"Нет, нельзя (переломить стереотип одной акцией - ред.), но можно сделать такие акции общепринятой нормой поведения, совместными усилиями мы сможем сформировать имидж нашего города, и я уверена, что скоро на нашем новом стадионе "Ростов-Арена" мы увидим много гостей", — отмечает она.
Во время акции Gentlefan ростовчане перед игрой подарили британским болельщикам пледы. "Они были невероятно воодушевлены теплым приемом, ведь после фильма ВВС "Армия футбольных хулиганов" многих из них отговаривали от поездки в Ростов-на-Дону, опасаясь за их безопасность, но все прошло просто великолепно", – говорит Лопырева.
Иностранные СМИ назвали акцию в Ростове "кампанией обольщения" от посла. Комплимент от журналистов Лопыревой понравился.