Акция Gentlefan в Ростове не разрушила стереотип о российских болельщиках

Во время акции Gentlefan ростовчане перед игрой подарили британским болельщикам пледы. "Они были невероятно воодушевлены теплым приемом, ведь после фильма ВВС "Армия футбольных хулиганов" многих из них отговаривали от поездки в Ростов-на-Дону, опасаясь за их безопасность, но все прошло просто великолепно", – говорит Лопырева.