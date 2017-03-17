Библиотекам Ростова не хватает денег на пополнение книжных фондов

"Не дотянул до нормы показатель количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на тысячу человек населения: при российском показателе в 94,3 экземпляра на тысячу жителей показатель по Ростовской области составил 65,7 экземпляра. Одной из основных причин невыполнения является недостаточное финансирование данного направления", – отметил он.
В 2017 году на комплектование книжных фондов, по словам спикера, будет выделено 25 миллионов рублей. В 2016 году эта сумма составляла 9,4 миллиона, а в 2015 – 1,3 миллиона рублей в год.