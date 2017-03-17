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Библиотекам Ростова не хватает денег на пополнение книжных фондов

17 марта 2017, 12:31
Библиотекам Ростова и области не хватило финансовых ресурсов на покупку новых книг в 2016 году, заявил министр культуры Ростовской области Александр Резванов.

"Не дотянул до нормы показатель количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на тысячу человек населения: при российском показателе в 94,3 экземпляра на тысячу жителей показатель по Ростовской области составил 65,7 экземпляра. Одной из основных причин невыполнения является недостаточное финансирование данного направления", – отметил он.

В 2017 году на комплектование книжных фондов, по словам спикера, будет выделено 25 миллионов рублей. В 2016 году эта сумма составляла 9,4 миллиона, а в 2015 – 1,3 миллиона рублей в год.

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#Новости#Анастасия Жирнякова#Культура
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