Число арестов имущества должников в Ростовской области возросло на 25%

"В 2016 году на 25% увеличилось число исполнительных производств, в рамках которых накладывался арест – применение данной меры мотивирует должников на погашение имеющейся задолженности", – отметил он.
Так, в 2016 году с реализации в связи с полным погашением задолженности было отозвано имущества на общую сумму порядка 148 миллионов рублей, уточнил спикер.
Институт самостоятельной реализации имущества должниками также показал свою эффективность – сумма денежных средств, полученная по нему, возросла в 3 раза и составила более 74 миллионов рублей в 2016 году, добавил Рыбакин.