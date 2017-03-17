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Число арестов имущества должников в Ростовской области возросло на 25%

17 марта 2017, 15:50
На имущество должников в 2016 году на 25% чаще накладывались аресты, заявил руководитель управления федеральной службы судебных приставов по Ростовской области Юрий Рыбакин.

"В 2016 году на 25% увеличилось число исполнительных производств, в рамках которых накладывался арест – применение данной меры мотивирует должников на погашение имеющейся задолженности", – отметил он.

Так, в 2016 году с реализации в связи с полным погашением задолженности было отозвано имущества на общую сумму порядка 148 миллионов рублей, уточнил спикер.

Институт самостоятельной реализации имущества должниками также показал свою эффективность – сумма денежных средств, полученная по нему, возросла в 3 раза и составила более 74 миллионов рублей в 2016 году, добавил Рыбакин.

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