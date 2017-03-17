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Число экономических преступлений в Ростовской области сократилось на треть

17 марта 2017, 18:32
В январе наступившего года на территории Ростовской области было зарегистрировано 414 экономических преступлений, следует из данных портала правовой статистики Генпрокуратуры РФ.

По сравнению с данными за январь 2016 года число экономических преступлений в регионе сократилось на 30%. Тем не менее по этому показателю регион вновь вошел в пятерку регионов с самым высоким уровнем криминала в экономике, заняв четвертое место в антирейтинге.

Список возглавила Москва, где за первый месяц года было зарегистрировано свыше 1,3 тысячи экономических преступлений, на втором месте оказался Краснодарский край, на третьем — Московская область. Замыкает пятерку регионов с самым высоким уровнем экономической преступности Республика Дагестан.

Напомним, что по итогам января Ростовская область оказалась также на четвертом месте среди самых криминальных регионов страны.

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#Новости#Анна Петрова#Экономика
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