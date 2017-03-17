Европейский рынок авто прибавил в феврале 2,1%

По сравнению с данными о продажах за февраль 2016 года авторынок в Европе прибавил 2,1%, приблизившись к показателям 2008 года. За два месяца объем европейского авторынка превысил 2,3 миллиона единиц. Что на 6,1% больше, чем в 2016 году.